Расширение военной помощи Украине может сильно навредить национальным интересам США, считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. По его словам, новый закон о разрешении на национальную оборону 2023 года (NDAA), который доводит военную помощь Киеву до рекордных значений, только усилит эскалацию кризиса на Украине.
Некоторые положения закона свидетельствуют о двухпартийной решимости удерживать Соединенные Штаты втянутыми в украинский конфликт до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые «сговором с Россией» демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву, — уверен Девлин.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. В него войдут артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.
Кирби ранее отмечал, что администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $37,7 млрд, в том числе $21 млрд военной помощи. В консультациях по данному вопросу участвует советник по нацбезопасности Джейк Салливан.