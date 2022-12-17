В США назвали угрозой для страны расширение помощи Украине TAC: решение конгресса раздуть бюджет помощи Украине ставит под угрозу интересы США

Расширение военной помощи Украине может сильно навредить национальным интересам США, считает обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. По его словам, новый закон о разрешении на национальную оборону 2023 года (NDAA), который доводит военную помощь Киеву до рекордных значений, только усилит эскалацию кризиса на Украине.

Некоторые положения закона свидетельствуют о двухпартийной решимости удерживать Соединенные Штаты втянутыми в украинский конфликт до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые «сговором с Россией» демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву, — уверен Девлин.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. В него войдут артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников.

Кирби ранее отмечал, что администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $37,7 млрд, в том числе $21 млрд военной помощи. В консультациях по данному вопросу участвует советник по нацбезопасности Джейк Салливан.