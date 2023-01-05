В США назвали три вида вооружений, которые НАТО никогда не отправит Украине

Фото: Tech. Sgt. Diana Cossaboom/Global Look Press

Есть лишь три вида вооружений, которые США и их союзники никогда не передадут Украине, написал журналист Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive. В первую очередь, это многоцелевые истребители F-16 Fighting Falcon.

В случае их поставок Россия может заявить, что НАТО стал полноценным участником конфликта. Вдобавок, обучение украинских летчиков пилотированию и обслуживанию F-16 Fighting Falcon займет слишком много времени.

Во-вторых, это танки M1 Abrams, так как они могут принесет больше вреда, чем пользы из-за сложности управления. В-третьих, это армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), которые способны наносить удары вглубь России.

Между тем президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому выделить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. Глава Белого дома сообщил, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США в рамках очередного пакета помощи Украине объявят о поставках стране еще четырех комплексов РСЗО HIMARS. Само вооружение могут отправить в ближайшее дни.

В то же время, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США все глубже погружаются в конфликт на Украине и приближаются к тому, чтобы стать его стороной. Таким образом он прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о допустимости ударов ВСУ западным оружием по тем регионам, где прошли референдумы о вхождении в состав России.