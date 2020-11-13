В США назвали три главных провала американской разведки в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b6fcee0a-2753-11eb-9bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Американская разведка совершила три серьёзные оплошности во время последнего витка нагорнокарабахского конфликта, которые сильно ослабили позиции Вашингтона в регионе.

Первой ошибкой, допущенной разведкой США, стало то, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе застало Вашингтон врасплох. Как отмечает газета The National Interest, Азербайджан согласовывал свои действия с Турцией и договаривался о военной помощи Анкары.

Издание при этом напомнило, что в конце марта 2020 года заместитель американского госсекретаря Стивен Биган подписал с Баку соглашение о том, что азербайджанская сторона будет решать все проблемы в регионе только дипломатическим путём. Этот документ позволил Штатам продолжить поставки военной помощи Азербайджану.

Таким образом автор материала сделал вывод, что в Госдепе решили проигнорировать сведения разведки о планируемой разморозке конфликта или вообще не знали о планах Баку.

Второй ошибкой разведки США стало то, что она не смогла предугадать ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. Вашингтон слишком понадеялся на работу в рамках Минской группы ОБСЕ, в то время как президент России Владимир Путин «просто увидел возможность ввести в регион российские войска и воспользовался ею».

Третьей ошибкой стало то, что Штаты до сих пор не знают подробности разговора Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Речь идёт, как предполагает автор статьи, и о разделе сфер влияния за пределами Карабаха.

Из-за этих оплошностей США и получили большой урон для своих интересов.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий. В пятницу, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Организация поможет беженцам из Нагорного Карабаха вернуться домой и окажет содействие в восстановлении инфраструктуры. 13 ноября в Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.

Как писал NEWS.ru, ранее главы МИД Армении и России обсудили размещение миротворцев в Нагорном Карабахе.