США назвали банком Украины American Thinker: США превратились в банк Украины, забыв о потребностях своих граждан

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США стали источником постоянного финансирования для Украины, выделяя миллиарды долларов помощи, что спровоцировало проблемы внутри самих Соединенных Штатов, написал обозреватель Энтони Гонсалес в статье для American Thinker. По словам колумниста, его шокировало предложение выделить Киеву $45 млрд, поскольку это свидетельствует о том, что американские политики не заботятся о своих гражданах во время инфляции, высоких цен на топливо и растущей безработицы.

Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом не обращая внимания на просьбы наших страдающих граждан, — пишет автор статьи.

По мнению Гонсалеса, принятый проект бюджета приведет к еще большему росту инфляции, а американцев к нищете. Автор подчеркнул, что Вашингтон тратил меньше денег на оборону при экс-президенте Дональде Трампе.

Ранее член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала Украину 51-м штатом США, раскритиковав Белый дом за политику помощи Киеву. Она также задалась вопросом, какую должность занимает в правительстве США украинский президент Владимир Зеленский.