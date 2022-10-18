В США назвали страны, угрожающие НАТО расколом NYT: конфликт Турции и Греции способен привести к расколу НАТО

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара, Турция

Главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер заявил, что НАТО угрожает конфликт, который разгорается между Турцией и Грецией. По его мнению, в ситуации экономической нестабильности Анкара может пойти на то, что ее войска «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции.

Поскольку Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной, с лета он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами, — подчеркнул Эрлангер.

Он со ссылкой на мнение ряда дипломатов и аналитиков допустил полномасштабную войну между Анкарой и Афинами. Угрозу такого развития событий он назвал «все более серьезной».

Эрлангер отметил, что Турция уже оказалась проблемным и непредсказуемым союзником для партнеров по НАТО. И хотя Анкара активно участвует как посредник между Россией и Украиной особенно в зерновой сделке, Эрдоган не вводит санкции в отношении Москвы, еще больше сближается с Россией, чем вызывает опасения со стороны США.

Что касается Вашингтона, то они говорят Эрдогану: "Спасибо за то, что вы сделали на Украине, конечно, вы не ввели санкции против России, но ладно, вы в трудном положении — стратегически, дипломатически, экономически, — но не смейте делать что-то в Эгейском море или Восточном Средиземноморье, что принесет неприятности НАТО, — подчеркивается в публикации.

Ее автор считает, что эскалация риторики в отношении Греции привлекает особое внимание, поскольку на фоне ухудшающегося экономического положения в Турции, турецкий президент может принять неожиданные решения, которые отвлекут население от внутренних проблем.

Ранее заместитель министра национальной обороны Греции Николаос Хардалиас и помощник заместителя главы Пентагона Саша Бейкер обсудили расширение военного присутствия США в средиземноморской стране. Представители военных ведомств обеих стран отметили, что этот шаг может усилить поддержку НАТО в регионе.