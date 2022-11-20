В США назвали страны, способные спасти Украину на переговорах с Россией NI: Бразилия, Индия и Саудовская Аравия могут спасти Украину на переговорах с Россией

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Бразилия, Индия и Саудовская Аравия являются теми странами, которые могут выступить посредниками на переговорах Украины и России о завершении конфликта. Их участие позволит Киеву сохранить лицо, сообщает американский журнал The National Interest.

Именно такие посредники, как Бразилия, Саудовская Аравия и Индия, будут для Киева единственным способом сохранить лицо, — отмечается в публикации.

В издании считают, что приближение холодов делает особенно актуальным начало мирных переговоров. Поскольку Бразилия, Индия и Саудовская Аравия сохраняют нейтралитет в данном конфликте, именно они помогут добиться мирного соглашения. При этом властям Бразилиа, Нью-Дели и Эр-Рияда завершение украинского конфликта также сыграет на руку, так как будет способствовать дальнейшему стабильному развитию стран.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому переговоры не нужны, а также они для него «очень опасны». По мнению политика, украинский лидер попал в ситуацию, когда отказ «признать реалии распада Украины» означает бессмысленность переговоров, а их признание приведет к тому, что его «укокошат собственные националисты».