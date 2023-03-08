В США назвали сроки проявления эффекта от частичной мобилизации в России Разведка США: частичная мобилизация в России даст полный эффект весной и летом

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Американская разведка считает, что эффект от проведенной Россией частичной мобилизации начнет полностью ощущаться весной-летом 2023 года, отмечается в ежегодной оценке угроз, которую публикуют спецслужбы США. В документе выражаются сомнения в возможности российских войск в 2023 году полностью взять под контроль Донбасс, сообщает РИА Новости.

Полный эффект от российской частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом, — подчеркнули авторы исследования.

О начале частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил ему о выполнении задания о мобилизации 300 тысяч человек.

Директор национальной разведки США Аврил Хэйнс на слушаниях в сенате высказала предположение, что без налаживания поставок боеприпасов из-за рубежа и мобилизации Россия может отказаться от наступательных операций на Украине и перейти к обороне занятых территорий.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что открывает дополнительную телефонную горячую линию для получения информации по вопросам специальной военной операции. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прежде сообщил, что горячая линия 122 получила почти полмиллиона звонков со всей страны, связанных с вопросами частичной мобилизации.