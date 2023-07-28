В США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину Politico: США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре

Фото: U.S. Army National Guard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре текущего года, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. При этом американское руководство планирует направить часть танков в Германию, где они пройдут модернизацию. После этого боевые машины будут переданы Киеву.

Вашингтон намерен поставить Украине более старые модели М1А1 вместо современной версии А2. На подготовку последнего варианта мог уйти целый год. С танков снимут все чувствительные технологии, в том числе секретную броню из обедненного урана.

В статье отмечается, что администрация Джо Байдена хочет доставить в Киев больше техники и вооружений не только для помощи в контрнаступлении, но и для укрепления обороноспособности страны в долгосрочной перспективе. Авторы издания указывают, что танки Abrams добавят «смертоносное измерение в арсенал Украины».

Пентагон в марте сообщил, что намерен отправить Украине из своих запасов 31 танк Abrams. Сроком поставок названа осень 2023 года. Прежде в США неоднократно указывали на наличие сложностей с доставкой Abrams, их обеспечением топливом, ремонтом и поддержкой.

Власти США предположили, что порядка 200 военнослужащих ВСУ под руководством Пентагона до конца лета завершат обучение применению танков M1A1 Abrams на поле боя.