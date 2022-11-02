В США назвали сроки поставок на Украину оружия против БПЛА Vampire США хотят передать Киеву системы борьбы с БПЛА Vampire в середине 2023 года

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

США планируют передать Украине системы противодействия беспилотникам Vampire, производимые компанией L3Harris, в середине 2023 года, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. О намерении Вашингтона передать Украине системы Vampire американский генерал сообщал в августе текущего года. Полный текст брифинга Райдера размещен на сайте военного ведомства США.

Что касается Vampire, мы ожидаем заключения контракта в ближайшие несколько месяцев. Помимо этого, прямо сейчас мы ожидаем, что передача этих систем состоится в середине 2023 года, — заявил он.

Передача соответствующего оружия будет осуществлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), которая подразумевает подписание контракта на реализацию этих поставок. Соглашение будет подписано с производителями вышеуказанных систем, чтобы оружие предоставлялось не из запасов Пентагона.

Райдер также отметил, что украинцы сообщают США, когда теряют образцы иностранного вооружения на поле боя и отдают их ВС РФ.

Ранее портал PR Newswire со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщил, что военное ведомство США подписало контракт на приобретение для Украины передвижных зенитных ракетных систем NASAMS. Поставщиком станет ведущая оборонная компания Raytheon. Стоимость контракта составит свыше $182 млн.