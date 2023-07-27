В США назвали сроки поставки новейшего бомбардировщика B-21 Raider ASFM: ВВС США ждут поставку первого стелс-бомбардировщика B-21 Raider в 2025 году

Фото: Staff Sgt. Jeremy Mosier/United States Air Force, Public domain/Wikimedia Commons

B-21 Raider

Командование Военно-воздушных сил США рассчитывает получить первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider в 2025 году, сообщает Air And Space Forces Magazine. После этого, как предполагается, армия сможет получать до 12 таких самолетов ежегодно.

Первый готовый к применению аппарат в рамках программы B-21 ожидается примерно в 2025 году, хотя засекреченные сейчас первоначальные эксплуатационные возможности, вероятно, появятся позже. Говорят, что производственные мощности позволяют строить до 12 самолетов в год. Изготовление большего числа самолетов потребует дополнительных ресурсов и инвестиций, — сказано в публикации.

В соответствующем контракте с производителем, как уточняет издание, производство одного B-21 Raider изначально оценивалось в $550 млн, но с поправкой на инфляцию эта сумма выросла до $772 млн.

Разработкой бомбардировщика нового поколения занимается корпорация Northrop Grumman. По задумке, самолет шестого поколения должен сочетать малую заметность с повышенной бомбовой нагрузкой. B-21 будет способен доставлять как обычные боеприпасы, так и термоядерные. Подробные характеристики машины пока остаются в секрете.

Ранее стало известно, что большая часть самолетов в авиапарке ВВС США не смогла пройти проверку боевой готовности. Специалисты проверили 49 типов самолетов. Как показала инспекция, больше половины машин не соответствуют предъявляемым требованиям.