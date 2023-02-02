В США рассказали, когда Запад будет сыт конфликтом на Украине Экс-глава Пентагона Гейтс: Запад может сохранить поддержку Украины до конца 2023 года

Решимости поддерживать Украину в противостоянии с Россией у стран Запада может хватить до конца текущего года, заявил в интервью The Washington Post бывший глава Пентагона США Роберт Гейтс. По истечении этого срока, западные партнеры Киева, особенно европейские, могут начать склонять его к переговорам.

Может ли Запад и США сохранить общественную поддержку той материальной помощи украинской экономике и армии, которую мы оказывали до сих пор? По моему личному мнению, мы можем сохранить ее на протяжении оставшейся части этого года. Я думаю, что европейцы останутся сильными. Администрация (США — NEWS.ru) полностью привержена этому, — сказал экс-министр.

Гейтс добавил, что в дальнейшем все будет зависеть от успехов ВСУ на фронте. Если их не будет, то «давление со стороны, в первую очередь, европейцев на украинцев с целью запустить переговоры будет гораздо сильнее, чем сейчас».

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что Москва согласна вести переговоры по ситуации на Украине, если Киев продемонстрирует реальную готовность к диалогу. Она добавила, что Вашингтон при желании может «за сутки посадить Киев за стол переговоров», но власти США заинтересованы в продолжении конфликта и его эскалации.