В США назвали сроки наступления рецессии в экономике WSJ: США могут столкнуться с рецессией в экономике в следующие 12 месяцев

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Американские экономисты прогнозируют наступление рецессии в экономике США уже в следующие 12 месяцев, пишет газета The Wall Street Journal. Несмотря на то, что эксперты расходятся во мнении относительно сроков, вероятность такого исхода — 63%, это на порядок выше оценки в 50% в июле 2020 года. Автор материала указывает на негативные прогнозы экономистов относительно роста ВВП страны в годовом выражении. Летом специалисты говорили о росте на 0,8% в первом квартале 2023 года и на 1% — во втором, а теперь ожидается спад на 0,2% и 0,1% соответственно.

Если предположения экономистов окажутся верными, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе будет сокращаться приблизительно на 34 тысячи в месяц во втором квартале следующего года и на 38 тысяч в месяц в третьем квартале, — сказано в публикации.

Экономисты практически уверены, что даже повышение процентной ставки в Соединенных Штатах не позволит избежать последствий.

Американский сенатор — республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox News ранее заявил, что американцы «сыты по горло» правлением президента США Джо Байдена. Политик пояснил, что нынешнего хозяина Белого дома не волнуют ни цены на бензин и еду, ни преступность в Америке. Он добавил, что Байден постоянно винит простой народ в бедах США, по его словам, президент «витает в мире грез». Он обвинил президента и Демократическую партию за высокую инфляцию, которая «больно бьет» по американским семьям.