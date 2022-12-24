В США назвали сроки использования Киевом ЗРК Patriot Newsweek: Украина сможет использовать американские ЗРК Patriot через много месяцев

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не скоро смогут начать пользоваться зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, поставленными США. Эксперты говорят о многих месяцах обучения эксплуатации вооружения, сообщает Newsweek.

Издание ссылается на генерала США в отставке Марка Хертлинга. Кроме длительного срока обучения работе с ЗРК Patriot он также отметил, что комплекс способен защитить территорию страны, но не всю.

Их устанавливают там, где нужно защитить самый важный стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает эта система, — подчеркнул генерал.

Представитель Пентагона Гаррон Гарн также указал на длительные сроки обучения украинских военных. По словам чиновника, «учения начнутся очень скоро», однако на учебный процесс уйдет несколько месяцев, уточнил он.

Аналитик института Катона Джордан Коэн в беседе с изданием рассказал, что на обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК, как правило, уходит почти год. Он также допустил, что обучение займет много месяцев. По его мнению, пользоваться ЗРК Patriot на Украине начнут не раньше чем «до конца весны 2023 года».

Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что США намерены отправить на Украину старую версию ЗРК Patriot, неспособную сбивать современные ракеты. Он также напомнил, что Patriot плохо себя зарекомендовали во время двух иракских кампаний американской армии в 1991 и 2003 годах.