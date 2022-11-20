В США назвали способ образумить Зеленского Журналист Наполитано: Зеленский пойдет на переговоры с Россией при отказе США помогать

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса только тогда, когда в Вашингтоне решат больше не вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано. Один звонок президента США Джо Байдена способен образумить украинского лидера, отметил он в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.

Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент Байден и сообщит, что это все — конец. <...> Заначка пуста — надо договариваться, — пояснил журналист.

Наполитано считает, что хозяин Белого дома уже не справляется с политическим давлением внутри страны. Он напомнил, что республиканцы взяли под контроль палату представителей. Конгресс больше не дает Байдену ни цента, уверен Наполитано.

Риттер не стал опровергать вывод журналиста, но отметил, что в описанной им ситуации переговоры будут больше похожи на капитуляцию Украины перед Россией.

Ранее в США нашли повод отказаться от поддержки Украины. Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что деньги американцев идут в карман коррумпированных властей Украины. Она считает, что в администрации Байдена знают о хищении средств со стороны коррупционеров из Киева.