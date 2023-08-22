В США назвали слово, «объясняющее» Россию Американский экс-разведчик Риттер: в США объясняют Россию через слово «Путин»

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Жители США не понимают Россию, а единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является президент РФ Владимир Путин, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с Владимиром Соловьевым в эфире U.S. Tour of Duty. По его словам, Путин является ответом на все о России.

Здесь, в США, очень сложно просвещать людей, рассказывая им о российской реальности. Главная причина заключается в степени невежества. Они не знают Россию, они ее не понимают и не представляют, как ее объяснить. В США мы объясняем Россию через одного человека — это Владимир Путин. Мы и о нем ничего не знаем, но Путин — это ответ на все, — рассказал экс-разведчик.

Он добавил, что для лучшего понимания российской действительности сам недавно провел в России 26 дней. Риттер признался, что этого срока мало, поскольку «Россия очень сложная страна», имеющая глубокую историю. Эксперт считает, что ему не хватит и 26 лет, чтобы понять ее.

Также бывший разведчик сказал, что Владимир Путин, по его мнению, не пытается диктовать всему миру российское видение решения проблем, а напротив, хочет слушать людей и решать вопросы сообща. Риттер считает, что если Запад начнет разговаривать с Россией, то это и станет путем вперед.

Ранее Скотт Риттер заявил, что вопросами национальной безопасности должны заниматься профильные специалисты, а не актеры. Так разведчик отреагировал на критику в адрес России со стороны Джорджа Такэя, известного по сериалу «Звездный путь». Артист, в частности, утверждал, что Кремль «промыл мозги» тем, кто не переводит деньги украинской армии.