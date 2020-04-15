В США назвали сферы, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии

Федеральная резервная система (ФРС) США выпустила экономический обзор, в котором говорится, что экономическая активность в стране резко снизилась из-за распространения нового коронавируса.
Наибольший ущерб из-за мер по социальному дистанцированию и принудительной приостановки работы нанесён сферам обеспечения досуга, гостиничного бизнеса и розничной торговли, за исключением продажи товаров первой необходимости, — говорится в документе.
В обзоре приводятся оценки состояния и перспектив развития экономики в 12 регионах.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США быстро справятся с пандемией коронавируса. Администрация Белого дома создала комплексный пакет стимулирующих мер, которые должны будут остановить экономический спад, вызванный вспышкой коронавируса в стране. Власти США хотят выделить на эти меры $850 млрд, сообщал NEWS.ru.
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