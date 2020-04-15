В США назвали сферы, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии

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Казначейство США поручило нанести имя хозяина Белого дома Дональда Трампа на чеки, которые будут присылать жителям Штатов в качестве материальной помощи из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил источник в Налоговом управлении страны.

Как отметил собеседник The Washington Post, сумма выплаты составит $1,2 тыс., а получат её 70 млн американцев. На левую часть чека нанесут слова «Президент Дональд Дж. Трамп». При этом в...