В США назвали «секретное оружие» Москвы внутри НАТО Fox News: Турция стала секретным оружием России внутри НАТО

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Турция благодаря своей независимой позиции в отношении украинского кризиса и присоединения Швеции и Финляндии к НАТО стала «секретным оружием» России внутри Альянса, пишет Fox News. По мнению авторов статьи, одним из факторов, лежащих в основе решения Анкары заблокировать вступление скандинавских стран в блок, может быть влияние Москвы, а не только недовольство политикой Стокгольма и Хельсинки.

Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу, — говорится в публикации.

В материале отмечается, что усилия Анкары по дестабилизации НАТО стали набирать обороты после того, как в 2016 году часть турецких военных пыталась свергнуть Эрдогана. Турция вызвала серьезные опасения Вашингтона, когда отказалась поддерживать антироссийские санкции, которые были приняты большинством стран — членов Альянса, став таким образом убежищем для российских олигархов. До этого Анкара купила у Москвы систему противоракетной обороны С-400.

Официальные лица США забили тревогу, что сделка с Россией по С-400 может поставить под угрозу безопасность НАТО и обмен разведывательными данными между США и Турцией, — пишет Fox News.

По мнению экспертов, Анкара действует в собственных интересах, поэтому иногда использует западные объединения, а иногда идет им наперекор.

Ранее президент американского аналитического центра Ближневосточного форума Даниэль Пайпс призвал исключить Турцию из НАТО. По его мнению, Анкара «шантажирует» Альянс, пытаясь выторговать себе преимущества за согласие на расширение блока. Он отметил, что за последние два десятилетия Турция стала плохим союзником.