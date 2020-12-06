В США назвали самое большое испытание в истории страны

https://static.news.ru/photo/0c735458-3827-11eb-a221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Вспышка заболеваемости коронавирусом является самым большим испытанием в американской истории. Об этом заявила координатор Белого дома по борьбе со смертоносной инфекцией Дебора Беркс.

Это не просто наихудшее событие в общественном здравоохранении, это наихудшее событие, с которым столкнётся страна, — отметила координатор в эфире NBC.

При этом ближайшие месяцы окажутся самыми сложными в истории общественного здравоохранения США, где от коронавируса уже умерли более 280 тысяч человек. Такое заявление сделал глава медицинского регулятора CDC Роберт Редфилд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о положительном тесте на коронавирус, который оказался у его адвоката Руди Джулиани. При этом хозяин Белого дома назвал COVID-19 «китайским». Он добавил, что желает адвокату скорейшего выздоровления, поскольку ещё предстоит оспорить итоги выборов в некоторых штатах.