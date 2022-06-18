В США назвали русский «Калибр» смертоносным оружием Американский эксперт Бэтли назвал российские ракеты «Калибр» смертоносными и точными

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Американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли в статье для 19Fortyfive заявил, что российские крылатые ракеты «Калибр» являются смертоносным и точным оружием. Он отметил, что благодаря своим впечатляющим характеристикам они дают серьезный наступательный потенциал даже небольшим платформам, включая корветы.

Радиус действия и точность «Калибров» позволяет российскому Военно-морскому флоту держать на мушке отдаленные цели, сдерживать их и легко уничтожать, — пишет Бэтли.

Эксперт добавил, что данные ракеты способны поражать цели на большом расстоянии и несут боеголовку, которую можно оснастить как обычной, так и ядерной начинкой.

Крылатые ракеты «Калибр» являются современным высокоточным оружием. ВС России запускают их из специальных комплексов как с надводных кораблей, так и с подводных лодок.

Несколькими днями ранее Минобороны России опубликовало видео работы Военно-морского флота. Экипажи нанесли удары «Калибрами» по военным объектам Вооруженных сил Украины.