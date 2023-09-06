В США назвали Россию победителем в конфликте на Украине Отставной офицер США Дэвис: РФ победит в конфликте, если Зеленский продолжит бои

Фото: МО РФ

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Намерение президента Украины Владимира Зеленского продолжить боевые действия принесет России победу в конфликте, заявил в статье для 19FortyFive отставной офицер ВС США Дэниэл Дэвис. Он уверен, что Москва не сможет потерпеть поражение из-за своего превосходства в ресурсной и демографической базе над украинской.

Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит, — высказал мнение Дэвис.

Офицер также добавил, что военно-промышленный потенциал РФ находится на высоком уровне и в будущем будет только расти. По мнению Дэвиса, боевые действия только погубят десятки тысяч украинских военных. В связи с этим западным союзникам Киева необходимо приложить усилия, чтобы положить конец этому противостоянию путем мирных переговоров.

Ранее представитель Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что украинский конфликт может продолжаться в течение нескольких десятков лет по причине того, что Вашингтон оказывает поддержку Киеву. Парламентарий также отметила, что выступает против предоставления финансовой помощи Украине со стороны Белого дома.