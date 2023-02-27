В США назвали Россию безответственной ядерной державой Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями назвала РФ безответственной ядерной державой

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

«Тополь-М»

Россия показала себя как безответственная ядерная держава, заявила на конференции по разоружению в Женеве заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Так она отреагировала на решения РФ приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает Reuters.

Россия в очередной раз показала миру, что она не является ответственной ядерной державой, — заявила Дженкинс.

О приостановке Россией участия в ДСНВ президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Великобритании и Франции.

Президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу решения России приостановить участие в ДСНВ. Американский лидер назвал этот шаг «большой ошибкой».

Полковник США Дуглас Макгрегор позже заявил, что Вашингтону следует прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны, так как и США, и Россия обладают достаточным количеством оружия, которым можно уничтожить всю планету.