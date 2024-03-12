Российская ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» устроила настоящую революцию в подводной войне, говорится в публикации американского издания The National Interest (TNI). Издание отметило, что она способна развивать скорость до 200 узлов, что равняется 370 километрам в час. Кроме того, она обладает ракетным двигателем и способна к суперкавитации.
ВА-111 «Шквал», суперкавитирующая торпеда советской эпохи, произвела революцию в подводной войне благодаря своей беспрецедентной скорости до 200 узлов, ракетному двигателю и феномену суперкавитации, — сообщает издание.
Суперкавитацией называют режим движения тела в воде, при котором вокруг него с помощью специального головного кавитатора образуется полость, заполненная водяным паром. Это помогает снизить сопротивление.
Издание называет торпеду одним из самых инновационных снарядов, разработанных в СССР. До середины 1990-х годов проект был засекречен. Ее предназначение — поражение атомных подлодок противника.