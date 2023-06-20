В США назвали российские ПВО С-300 революцией в обороне Military Watch: российские ПВО С-300 стали революцией в военной обороне

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Модернизация российских зенитно-ракетных комплексов С-300 стала революцией в противовоздушной обороне, заявили военные эксперты из США. Линейка ПВО значительно эволюционировала еще в 1992 году с выходом С-300ПМУ, когда были внедрены уникальные технологии. Так, боевой комплекс получил небольшие ракеты с дальностью действия 195 км и скоростью 5,8 Маха, которые сложно уничтожить, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью американского издания Military Watch.

Серия С-300ПМУ произвела революцию в противовоздушной обороне. <...> На смену С-300ПМУ-1 в 1997 году пришла С-300ПМУ-2, которая получила возможность поражать баллистические ракеты средней дальности. Также был значительно улучшен ее командный пункт, хранилище для ракет, радар и системы радиоэлектронной борьбы, — говорится в статье.

Серия ПМУ также получила возможность одновременно развертывать сразу несколько дополнительных ракет. В 1997 году к этому прибавилась автономность отдельных огневых единиц. Авторы статьи отмечают, что в 2007 году на вооружение ВС РФ поступили системы С-400. Новые комплексы отличились увеличенной дальностью поражению до 250 км, которая позже достигла 400 км. Кроме того, они обладают высокой мобильностью, могут перехватывать гиперзвуковых ракеты на высоких скоростях и используют несколько радаров, чтобы обнаруживать в том числе цели-невидимки.

Издание Military Watch ранее заявило, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» на протяжении более 20 лет успешно ликвидирует западные танки. Авторы материала отмечают в качестве примечательной особенности комплекса его боеголовку с тандемным зарядом, а тепловизоры «Корнета», по их мнению, значительно превосходят возможности западных аналогов.