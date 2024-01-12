В США назвали решение Байдена, которое втянет страну в полноценную войну Подполковник Дэвис: решение Байдена об ударах по Йемену втянет США в войну

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Решение президента США Джо Байдена нанести удары по Йемену втянет страну в войну, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News. По его словам, Вашингтон недвусмысленно предупредили, что этот шаг будет иметь серьезные последствия. Если глава государства и решился на него, то следует объяснить гражданам, какие цели преследуют США в этом регионе, добавил бывший военный.

Хуситы недвусмысленно заявили, что если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну, — заявил Дэвис.

По его словам, помимо прочего стоит проверить еще одну вещь. Речь идет о соответствии этого плана американскому законодательству и положениям конституции.

Ранее Пентагон подтвердил, что США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. По данным ведомства, порядка десяти центров группировки попали под обстрел.

Йемен подвергся массированному ракетному удару, а взрывы были слышны в портовом городе Ходейда. После этого представители местной группировки объявили о принудительной мобилизации в районах, находящихся под их контролем.