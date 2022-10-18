В США назвали регион возможного противостояния с Россией Сенатор США Кинг: Арктика может стать потенциальным центром конфликта с Россией

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Глобальное потепление открывает новые маршруты в Арктике. При этом регион может превратиться в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил в интервью CNN американский сенатор Ангус Кинг.

Политик отметил, что изменение климата привело к ажиотажу вокруг Арктики, который вызван интересом мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, морским транспортным путям. Он подчеркнул, что для США регион имеет критическую важность в сфере внешней политики и национальной безопасности.

Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта, — сказал сенатор.

Он провел параллель со средиземноморским регионом, напомнив, что там военные конфликты продолжались в общей сложности свыше тысячи лет. Они были обусловлены попытками стран, расположенных на побережье, урегулировать отношения друг с другом в соответствии со своими интересами.

Ранее китайский аналитик Цуй Хунцзянь заявил, что в будущем Арктика может стать особенно важным регионом для конкуренции в мире, поэтому США пытаются создать угрозу из присутствия на этой территории России и Китая, чтобы взять ее под собственный контроль. Он также отметил, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии ограничит действия России в Балтийском море, а морские пути в районе Крайнего Севера станут стратегически важными.