В США указали на разрушительную проблему ЕС WP: Европа помогает Украине, хотя ее оборонный комплекс находится в плачевном состоянии

Фото: Cpl. Cameron Hermanet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Европы активно снабжают Украину вооружениями, хотя их собственный оборонный комплекс находится в плачевном состоянии, сообщает Washington Post. По данным издания, военная промышленность в большинстве стран ЕС атрофировалась.

Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остается в бездействии, — подчеркивается в публикации.

Ее автор сослался на свежий отчет НАТО, согласно которому, наращивание военного потенциала США и их союзников идет «очень вяло». Так, к настоящему моменту ни в одной стране Альянса не смогли достичь цели по выделению определенной суммы на оборону, хотя она была обозначена девять лет назад.

Европа очень сильно зависит от «мускулов США», считают в Washington Post.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС, в очень резкой форме он требовал немедленных поставок оружия. Украинский лидер упирал на то, что если военная помощь не придет немедленно, то потом «будет просто некому» ее поставлять.