В США связали болезнь Остина с провалом Пентагона Конгрессмен Бэкон назвал провалом сокрытие информации о госпитализации Остина

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ллойд Остин

Администрацию США не уведомили о болезни шефа Пентагона Ллойда Остина, что является провалом руководства американского военного ведомства, заявил в соцсети Twitter (X) член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон. Он обвинил руководство США в провале, напомнив, что о госпитализации Остина стало известно лишь спустя три дня. Республиканец также потребовал внести «исправления», подразумевая, вероятно, работу Пентагона.

Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании, — написал он.

Члены комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США призвали Остина пояснить, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации. Председатель комитета Майк Роджерс, республиканец от штата Алабама и глава демократического меньшинства в комитете Адам Смит указали, в частности, что ряд вопросов по этому поводу продолжают оставаться открытыми.

Шеф Пентагона был госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 5 января и отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе на следующий день. При этом издание Politico писало, что Пентагон три дня не сообщал администрации Белого дома о госпитализации главы ведомства.