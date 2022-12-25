В США назвали причины провала антироссийских санкций TNI: Запад должен перейти от санкционного давления на Россию к дипломатии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Санкции против России не смогут повлиять на разрешение конфликта на Украине, пишет обозреватель Мария Гринберг в статье для The National Interest. По мнению журналистки, Запад должен отказаться от санкционной политики в пользу дипломатических путей решения украинского кризиса. Гринберг уверена в том, что антироссийские рестрикции США полностью провалились по нескольким причинам.

Обозреватель считает, что одной из главных проблем стало использование Белым домом общего рынка в качестве оружия против неугодных ему стран. Автор отметила, что подобное поведение американских властей подрывает доверие к основным институтам экономического порядка, вынуждая всех крупнейших игроков на рынке создавать альтернативные институты для дальнейшего ведения торговых и бизнес-отношений. В частности, это произошло с системой SWIFT, заменить которую планируют РФ, КНР и Индия.

Превращение институтов международной экономической системы в оружие, особенно без поддержки со стороны основных экономических субъектов, имеет глобальную цену. Демонстрационный эффект, показывающий, как систему можно использовать для нанесения вреда отдельному государству, побуждает других снижать свою уязвимость. Последующее разрушение институтов или создание параллельных структур значительно умаляет рост благосостояния общей экономической системы, — считает журналист.

Помимо этого, как пишет эксперт, европейские страны, ужесточающие санкционное давление на Россию, просто не могут позволить себе отрезать Россию от рынка и вести изоляционную политику. Гринберг связала данную проблему с индивидуальными издержками, которые испытывает каждая европейская страна. По мнению эксперта, власти каждого государства хотят сократить для себя их влияние.

Как и в случае с большинством политических решений, имеющих определенную цену , коллективные санкции влекут за собой последствия по распределению нагрузки, в частности, индивидуальные издержки, которые каждое государство должно нести ради коллективной выгоды. Каждое западное государство хочет санкций, которые влекут за собой большие издержки для России, но в идеале с наименьшими издержками для себя, — пояснила журналист.

Вместо этого автор статьи предлагает решить украинский кризис дипломатическим путем, который может оказаться наиболее успешным. Гринберг предполагает, что для того, чтобы стороны сели за стол переговоров, странам НАТО потребуется рассмотреть вопрос, связанный с прекращением расширения Альянса.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что санкции против России выгодны только США. Министр отметил, что антироссийские ограничения оказались серьезным вызовом для Европы, в то время как Вашингтон нарастил поставки нефти и газа на рынок ЕС. После введения санкций, как указал Силуанов, в странах Евросоюза началась инфляция, а конкурентоспособность местных предприятий резко снизилась.