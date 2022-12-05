В США назвали причину возможного военного конфликта Запада и России TAC: идеализм Запада приведет к военному конфликту с Россией

Обозреватель издания The American Conservative Род Дреер заявил, что нравственный идеализм властей Европы может привести к расширению конфликта на Украине до масштабной войны с Россией. На Западе негативно воспринимают тех, кто выступает против военной помощи Киеву, пояснил он в своей публикации.

Дреер отметил, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», а это чревато глобальным конфликтом. При этом мировые власти исказили понятие либерализма.

Для них «либерализм» означает абсолютную поддержку ЛГБТ, дозволение неправительственным организациям определять вектор государственного управления, а также полное одобрение идей и действий западных олигархов, если они находятся на левом фланге политического спектра, — считает журналист.

Дреер подчеркнул, что мировым элитам невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине, именно поэтому тех, кто выступает против этого, критикуют и объявляют «прихвостнями» Москвы. Ради опосредованной войны с Россией уже идет «обнищание народов», добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает переговоры единственным способом разрешения ситуации на Украине. Поддержание контакта с российским президентом Владимиром Путиным он назвал важным «прямым каналом» связи. При этом способ разрешения ситуации на Украине, по мнению Макрона, должна выбирать украинская сторона.