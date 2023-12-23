В США назвали причину отказа Зеленского от переговоров с Россией The Nation: Зеленский не идет на переговоры с Россией из-за риска госпереворота

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией из-за риска националистских демонстраций и переворота в стране, пишет американское издание The Nation. По мнению автора статьи Росса Баркана, украинский лидер имеет стимул продолжать борьбу также ради сохранения статуса «нового Черчилля». Как пишет колумнист, власти США должны признать, что ситуация на Украине тупиковая, несмотря на десятки миллиардов долларов помощи, и Зеленского необходимо склонить к диалогу.

США <...> должны возглавить возможные мирные переговоры, потому что Зеленский политически не может этого сделать. У Зеленского есть все стимулы продолжать борьбу, чтобы сохранить свой статус нео-Черчилля и для предотвращения националистических демонстраций или возможного государственного переворота. Но при достаточном давлении со стороны Америки Зеленский, скорее всего, сядет за стол переговоров с Путиным, — говорится в публикации.

Журналист отметил, что конфликт на Украине рискует затянуться «до конца десятилетия», поэтому власти США должны работать над прекращением боевых действий. Он также указал, что пока остается без ответа вопрос о том, на каких условиях Москва и Киев могут договориться о прекращении огня. По словам Баркана, единственный способ выяснить это — начать переговоры.

Ранее Зеленский заявил, что вопрос переговоров Киева и Москвы неактуален, поскольку сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по его «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул украинской президент.