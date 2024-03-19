В США назвали причину неудач ВСУ на поле боя В Белом доме назвали бездействие США причиной поражений ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские военные продолжают терять позиции под натиском российской армии и терпят неудачи на поле боя на фоне позиции США, которые до сих пор не смогли одобрить выделение денег на военную помощь Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости. По ее словам, причиной проблем ВСУ стало многомесячное бездействие Конгресса США.

Мы видим, что Украина из-за бездействия конгресса в последние пару месяцев фактически теряет позиции на поле боя. И это происходит из-за нашего бездействия, — заявила она.

По словам пресс-секретаря, лучшим решением в сложившейся ситуации станет предоставление Украине того, в чем она сейчас нуждается. Она также добавила, что власти США должны добиться принятия законопроекта о поддержке Украины.

Ранее Reuters сообщило, что министру обороны США Ллойду Остину на переговорах в Германии придется убеждать европейских союзников в том, что Вашингтон намерен и далее выступать на стороне Украины. Проблема заключается в том, что у США нет на это денег из-за «застрявшего» в конгрессе пакета поддержки на $60 млрд, несмотря на все попытки Белого дома повлиять на процесс его одобрения.

До этого стало известно, что власти Швеции приняли решение о передаче Украине военной техники и различных вооружений на безвозмездной основе. Отмечается, что Киев может получить ручные гранаты, артиллерийские снаряды, подводное оружие, противотанковые управляемые ракеты, боевые катера, медоборудование и транспорт.