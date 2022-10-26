В США назвали причину начала спецоперации на Украине New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине признанием Крыма частью России

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Севастополь

Обозреватель New Yorker, а также ветеран войны в Ираке, Дэн Колдуэлл заявил, что Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России. Он добавил, что для России полуостров играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны. Журналист допустил, что Киев хотел бы заблокировать выход России в Черное море.

Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживания, — рассказал Колдуэлл.

По словам публициста, для России угроза исходит с Запада.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Министр обороны США в очередной раз подтвердил непоколебимую поддержку Вашингтона Киеву в вопросе противостояния спецоперации России.

Райдер добавил, что США не согласны с оценкой Москвы о происходящем на Украине. При этом в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу Остин отметил важность сохранения диалога между двумя странами.