В США назвали причину будущей гонки вооружений Bloomberg: испытания США на ядерном полигоне могут привести к гонке вооружений

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

Проведение Соединенными Штатами Америки нового испытания на ядерном полигоне в штате Невада в период всплеска противоречий в атомной сфере между Вашингтоном и Москвой способно привести к новой гонке вооружений, заявил обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон. Так он прокомментировал американские эксперименты, которые состоялись в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон от отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее сообщалось, что США 18 октября провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие. По информации Министерства энергетики, там был произведен «подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру». Тирон отметил, что эксперимент был запущен всего через несколько часов после решения российской Госдумы. По его мнению, подобные действия могут быть неверно истолкованы и приведут к дальнейшей эскалации и «новой гонке вооружений между ядерными державами».

В 2024 финансовом году, который начался 1 октября, США планируют провести два субкритических ядерных эксперимента, сообщили в американской администрации. Кроме того, по имеющимся данным, до конца десятилетия Вашингтон намеревается проводить до трех субкритических ядерных испытаний ежегодно. Известно, что с 1992 года на объекте в Неваде было проведено 33 подобных эксперимента.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) из-за действий США, которые подрывают режим нераспространения ядерного оружия. По его словам, подобная линия поведения может привести ко многим жертвам, ответственность за которые ляжет на Вашингтон.