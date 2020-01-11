https://static.news.ru/photo/a93ccbc2-347f-11ea-ac42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К крушению украинского самолёта Boeing 737, в результате которого погибли 176 человек, привели безрассудные действия иранской стороны. С таким заявлением в разговоре с журналистами в субботу, 11 января, выступил представитель администрации США высокого ранга.

Политик прокомментировал признание Ираном собственной вины в авиакатастрофе.

Это была ужасная трагедия. В конечном счёте страна совершила ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия, — приводит ТАСС слова представителя администрации США.

Он также заявил, что в настоящее время, как никогда, необходимо, чтобы Тегеран перестал реализовывать свои «безрассудные амбиции». По словам политика, Ирану стоит вести себя как «нормальная страна».

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.