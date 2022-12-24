В США назвали поворотный момент в стратегии России на Украине 19FortyFive: слова Путина о финансировании ВС РФ стали поворотным моментом в СВО

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Владимир Путин

Поворотным моментом в стратегии России в ходе СВО на Украине стало заявление президента страны Владимира Путина о финансировании ВС РФ, написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби. Он считает, что слова главы государства могут свидетельствовать о возможном использовании российскими военными межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Эксперты НАТО называют данное оружие «Сатаной-2».

Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины, — полагает Бакби.

Он отметил, что на возможное использование «Сатаны-2» также указывают сообщения в некоторых российских СМИ. Еще одним сигналом о возможном применении оружия, как утверждает журналист, стала песня Дениса Майданова «Сарматушка», в которой певец перечисляет достоинства ракетных комплексов «Сармат».

Ранее Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета заявил, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Он добавил, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. При этом Путин не стал озвучивать свои прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине.