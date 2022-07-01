В США назвали последствия затягивания конфликта Украины с Россией Профессор Купчан: продолжение конфликта с Россией грозит Украине потерей новых территорий

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Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, написал в статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан. По его словам, затягивание конфликта приведет к ухудшению ситуации в мире, что повлечет за собой в том числе сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием. Киеву же не хватит боевой мощи для возвращения территорий, взятых под контроль Россией, даже при условии дополнительных поставок западного вооружения.

Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева, — пишет Купчан.

Ранее бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», так как призывает к эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру. Более того, все «воинствующие державы» должны были стараться достичь консенсуса между Москвой и Киевом мирным путем уже в первые часы спецоперации России. Однако этого не было сделано, поскольку «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам», подчеркнул он.