В США назвали последствия отказа Вашингтона от переговоров с Москвой Полковник Макгрегор: отказ США от диалога с РФ обрекает украинцев на вымирание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ США от переговоров с Россией обрекает украинскую нацию на вымирание, заявил бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative. По его мнению, у РФ есть мощное оружие, которое закончит конфликт на условиях Москвы.

Стратегическая неудача Вашингтона на Украине уже резко нарушила стратегическое равновесие в Европе в пользу России. Устойчивая тенденция в Белом доме и конгрессе сильно недооценивать российские технологии (особенно гиперзвуковые ракеты), производственную мощь и оперативное искусство была фатальной ошибкой, — написал он.

До этого Дуглас Макгрегор указал, что Вооруженные силы РФ продвигаются все ближе и ближе к украинской столице в рамках проведения спецоперации. По его мнению, если российские войска решат начать наступление на Киев, ВСУ не смогут этому ничего противопоставить.

Американский полковник уверен, что ВСУ фактически проиграли еще несколько месяцев назад. Макгрегор также раскритиковал утверждения, что Запад должен попытаться помешать продвижению российской армии.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, в свою очередь, заявил, что российские войска возьмут под контроль еще больше территорий, перед тем как США подтолкнут Украину к переговорам. Он подчеркнул, что дипломатия является единственным выходом из конфликта.