В США назвали последствия эскалации отношений Запада и России RS: риск прямого столкновения НАТО и России сохраняется из-за агрессии Запада

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На данный момент риск прямого столкновения НАТО и России сохраняется без перспектив к позитивным изменениям, заявил обозреватель Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft (RS). По его словам, это происходит на фоне резких заявлений и агрессии лидеров стран Запада.

(Ухудшение отношений между Москвой и странами Запада) должно служить напоминанием того, что вероятность широкомасштабного столкновения НАТО с Россией никуда не исчезала. Ситуация все больше напоминает спираль эскалации, — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину является важным и очень опасным. По его словам, французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт. Как отметил Песков, это очень опасная тенденция и Россия за ней наблюдает.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвида Кэмерон считает, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением, сообщило накануне агентство Reuters. Он также заметил, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы. Однако позже публикация была отозвана. На сайте сказано, что обновленная версия «будет опубликована в установленном порядке».