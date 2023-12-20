В США назвали последними днями для страны отстранение Трампа от праймериз Конгрессмен Джексон назвал отказ Трампу в праймериз в Колорадо происками врагов

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Решение Верховного суда штата Колорадо запретить экс-президенту Дональду Трампу участвовать в местных партийных праймериз является последними днями для страны, написал конгрессмен-республиканец Ронни Джексон на своей странице в Twitter (X). Несмотря на происки политических противников, представитель штата Техас уверен, что Трамп вновь возглавит Белый дом.

Невероятно! Вот как выглядят последние дни этой нации! То, что сделал предвзятый Верховный суд Колорадо, — порочно, возмутительно и не по-американски! — написал Джексон.

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз. На мероприятии, в котором экс-президент не сможет принять участие, должно определить кандидата от республиканцев на выборах 2024 год.

Суд подтвердил решение первой инстанции, которая постановила, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к конституции страны. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». В штабе Трампа назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его.

Ранее Трамп на митинге в штате Айова заявил о высоком уровне преступности в стране, из-за чего американские школьники не могут безопасно и самостоятельно ходить до школы. Он пообещал исправить ситуацию в случае своего избрания на пост президента в 2024 году.