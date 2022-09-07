В США назвали «подлой» политику Вашингтона по Украине TAC: США для борьбы с Россией на Украине действуют «подло»

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США «подло» действуют на Украине для борьбы с Россией. Вооружая Киев, который не способен победить, Вашингтон рушит жизни миллионов, сообщает издание The American Conservative.

Подлая политика Вашингтона по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией — борьбы, в которой украинская армия заведомо не может победить, — разрушает жизни миллионов, — подчеркивается в публикации.

При этом в издании считают, что еще не все потеряно. Все больше американцев понимают, что официальный Вашингтон работает впустую, недовольство рядовых граждан только копится.

Эти бедствия растормошат сторонников обеих партий (Республиканской и Демократической. — NEWS.ru) ото сна, — уверены в TAC.

Ранее стало известно, что США придется пойти на компромисс в украинском кризисе, чтобы не выбирать между эскалацией конфликта с Россией и испытанием на выносливость, в котором Штаты могут проиграть, предположил бывший глава отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб. По его мнению, окно возможностей для США на Украине стремительно сужается.