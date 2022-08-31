В США назвали ошибочной веру Горбачева в обещания Вашингтона Экс-сотрудник Белого дома США Робертс: Горбачев ошибся, поверив Вашингтону

Фото: Arnie Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Бывший помощник министра финансов США Пол Робертс заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев совершил ошибку, поверив Вашингтону в том, что НАТО не будет расширяться на Восток. Эксперт пояснил, что политик не понимал, что следующий президент Штатов может отказаться от обещаний предыдущего. Он добавил, что такое происходит даже с подписанными соглашениями, а их отсутствие позволило «коррумпированному режиму Клинтона» заявить, что обещаний не было, пишет РИА Новости.

Ошибкой Горбачева было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник, — пояснил Робертс.

По его мнению, администрация Байдена расширяет новую холодную войну, а терпимость Кремля к заявленным агрессивным намерениям Запада против России удивляет.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными. По мнению главы государства, единый ответ Европы на специальную операцию на Украине «смог удивить российского президента Владимира Путина». Немецкий канцлер отметил, что санкции против Москвы являются важным средством давления, чтобы прекратить украинский конфликт.