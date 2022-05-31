В США назвали ошибкой отказ Байдена поставлять РСЗО на Украину Экс-посол США в России Макфол назвал ошибкой отказ Байдена от поставок Киеву РСЗО, способных ударить по РФ

Американская универсальная пусковая установка / Фото Gertrud Zach/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал ошибкой отказ президента США Джо Байдена от поставок Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных нанести удар по территории РФ, пишет RT. По его мнению, такое решение главы Соединенных Штатов «не подобает настоящему лидеру».

Это ошибка. Настоящие лидеры умеют пересматривать решения. Надеюсь, он это сделает, — сказал Макфол.

Ранее американские СМИ сообщили, что Байден не исключил возможность отправки РСЗО на территорию Украины. При этом уточняется, что речь не идет об отправке дальнобойных ракет из-за опасений возможного удара по городам России со стороны ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил США «образцово-показательной истерикой», если правительство не передаст Киеву РСЗО.