В США назвали опасной переброску американских военных на Украину 19fortyfive: переброска солдат США на Украину провоцирует конфликт между НАТО и Россией

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение о переброске военных США на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между НАТО и Россией, заявил обозреватель Джек Бакби. Головоломкой окажется ситуация, в которой солдат одной из стран НАТО может получить ранение или погибнуть, отметил он в статье для издания 19FortyFive.

Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен, — подчеркнул Бакби.

Он пояснил, что на Украине задачей американских войск станет помощь в отслеживании и учете самых современных вооружений, которые поставляются Киеву. Однако солдаты из США могут тами погибнуть в результате удара со стороны России, допустил Бакби.

Это можно рассматривать как нападение на НАТО. Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией, — считает журналист.

По его мнению, в Вашингтоне могли заранее позаботиться о плане на случай «такого поворота событий».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис потребовал от Белого дома объяснений, почему Соединенные Штаты и НАТО наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе. По оценкам подполковника, Вашингтон разместил 100 тысяч солдат на территории Восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.