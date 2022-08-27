В США назвали нового союзника России в противостоянии с США WSJ: Путин нашел союзника для противостояния США в лице Ирана

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Президент России Владимир Путин устанавливает более тесные торговые и военные связи с Ираном для противостояния санкционному прессингу Запада, пишет журналист американской газеты The Wall Street Journal Бенуа Фокон. Обозреватель считает, что изоляция на международной политической арене подталкивает Кремль к расширению пространства для работы с союзниками. Торговый и военный тандем России и Ирана, по мнению эксперта, вызывает опасения в Белом доме. Он объяснил это тем, что благодаря партнерству стороны получат новые рынки для продажи собственной продукции.

В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана. А на прошлой неделе иранские военные провели совместные с российскими силами учения с беспилотниками, — написал Фокон.

В качестве еще одного доказательства сближения РФ и Ирана он указал на увеличившийся в этом году на 10% товарооборот между двумя государствами.

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны. Их планируют задействовать в спецоперации на Украине. Осведомленный источник российского МИД назвал эти заявления «вбросом и нелепым утверждением».