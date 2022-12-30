В США сочли цели Зеленского нереалистичными Federalist: цели Зеленского вернуть Крым и Донбасс нереалистичны

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Цель президента Украины Владимира Зеленского восстановить границы Украины 1991 года, вернув Крым и Донбасс, является нереалистичной, написал обозреватель Federalist Джонатан Тобин. Журналист убежден, что подобные стремления могут привести к серьезной эскалации российско-украинского конфликта.

Тобин считает, что Белому дому необходимо пересмотреть политику в отношение Киева. Поддержка, оказываемая Зеленскому со стороны Вашингтона, не обоснована, ввиду незаинтересованности США в интересах Киева по возвращению утраченных территорий, написал журналист.

Клятва Зеленского продолжать боевые действия до тех пор, пока ядерная держава не будет полностью разгромлена и отброшена к границам 2014 года, гарантирует, что конфликт может продолжаться бесконечно, от чего выиграет только украинский лидер, — отметил журналист.

В тексте Тобин вспомнил визит Зеленского в Белый дом, в ходе которого он провел встречу с президентом США Джо Байденом. Журналист посчитал, что появляться на официальном мероприятии в спортивном костюме цвета хаки, как это сделал глава Украины, было неуместно. При этом журналист подчеркнул, что в ходе встречи с Зеленским представители Демократической и Республиканской партии США стремились «подлизаться» к украинскому лидеру.

Что было захватывающим в этой оргии восхвалений и поддержки огромного количества американской помощи, направляемой в Киев, так это то, что большая часть республиканского руководства Конгресса, похоже, так же стремилась подлизываться к украинскому лидеру, как и демократы, — отметил обозреватель.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс раскритиковала внешний вид Зеленского, который надел на встречу с Байденом спортивный костюм. Он добавила, что не могла перестать смеяться при виде украинского лидера. По ее словам, выглядело так, будто «перед глазами постоянно маячит пропаганда».