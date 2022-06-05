В США назвали «непредсказуемыми» последствия решения Байдена по Украине AT: решение США отправить на Украину системы HIMARS грозит миру опасностью

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Джо Байден

Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа заявил, что решение президента США Джо Байдена отправить Киеву РСЗО HIMARS грозит международной безопасности непредсказуемыми последствиями. Причём, в Вашингтоне не хотели вооружать Украину современным ракетным оружием, но затем изменили позицию, отметил он в статье, опубликованной журналом American Thinker.

Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной, — уверяет эксперт.

Он указал на слова источника из американской администрации, которой уточнил, что HIMARS смогут «поражать цели на удалении до 80 км».

Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России, — предположил Семпа.

Автор публикации также обратил внимание, что политика Байдена изменилась после того, как США поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. С российской стороны выступил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, заявивший, что при расширении НАТО Балтика потеряет безъядерный статус.

Остаётся лишь гадать, чем всё это закончится, — написал публицист.

Он считает, что Байдену не надо «дразнить русского медведя».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прокомментировал решение США поставить Украине новое вооружение. По словам главы государства, российские ПВО «щёлкают их как орехи». Путин добавил, что Вооружённые силы России вывели из строя «десятки» единиц военной техники иностранного производства.