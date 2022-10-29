В США назвали недоступные для Украины виды оружия 19FortyFive: США никогда не поставили бы Украине четыре вида оружия

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F-16 Fighting Falcon

Соединенные Штаты никогда не поставили бы Украине четыре вида оружия, написал обозреватель Питер Сичиу в статье, опубликованной 19FortyFive. Речь идет об истребителях F-16, танках Abrams, ракетах ATACMS и ЗРК Patriot.

По словам Сичиу, ВСУ не получат многоцелевой истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon по нескольким причинам: присутствие этого самолета на Украине может втянуть НАТО в конфликт, украинские пилоты не обучены управлению данными истребителями, а также Киев, вероятно, не сможет обслуживать их должным образом.

Танки M1 Abrams США не станут поставлять Украине из-за того, что обучение солдат ВСУ работе с ним потребует значительного времени. К тому же есть сомнения, что Киев сможет обеспечить поддержание этих боевых машин в рабочем состоянии. Обозреватель полагает, что такая техника доставит ВСУ больше проблем, чем возможностей.

В числе недоступного Киеву оружия автор публикации также назвал тактические баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) дальностью около 300 километров и MIM-104 Patriot. Первые, по его словам, могут привести к эскалации конфликта, а вторые подключены к чувствительным сетям управления и контроля в США, а также могут потребоваться американским войскам на местах.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до $275 млн. В него войдут ракеты для ЗРС HIMARS, артиллерийские снаряды, броневики HUMVEE и стрелковое вооружение.