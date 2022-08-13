В США назвали настоящую цель Байдена на Украине Бывшая конгрессвумен Габбард: настоящая цель Байдена на Украине — госпереворот в России

Фото: Evan Vucci - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Главной целью украинского кризиса со стороны США стоит назвать желание привести Россию к государственному перевороту, заявила бывшая конгрессвуман Тулси Габбард, заменившая в эфире телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона. По ее мнению, администрация Байдена стремится всеми силами накалить обстановку вокруг России.

Цель конфликта на Украине— смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Байдена это еще, цитата, «новый мировой порядок», во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы, — сказала она.

Габбард полагает, что такая политика в первую очередь негативно сказывается на самих Соединенных Штатах. Это уже привело к росту цену и высокой инфляции в стране.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин от Республиканской партии призвала объявить импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену. Кроме того, она предложила остановить коммунизм и расформировать ФБР.

Таким образом конгрессвумен отреагировала на прошедшие недавно обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа. По мнению конгрессвумен, за такие действия следует «разорить» ФБР.

В ночь с 8 на 9 августа Трамп заявил, что его виллу Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, обыскали агенты ФБР.