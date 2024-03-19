В США назвали настоящего лидера России Белый дом признал, что Владимир Путин является лидером России

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Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Владимир Путин является лидером России, отвечая на вопрос легитимности выборов президента РФ и позиции Вашингтона по этому вопросу, передает РИА Новости. До этого, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в США заявили о несвободных и нечестных выборах в России.

Карин Жан-Пьер отметила, что на вопрос о законности выборов ранее хорошо ответил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Последний подчеркнул, что реальная ситуация состоит в том, что Путин — лидер России, именно из этого Вашингтон и будет строить свою дальнейшую позицию.

Одна из вещей, которую он [Салливан] сказал, очевидно, Путин, господин Путин — лидер России, — пояснила пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с оглашенной США оценкой президентских выборов в стране и не готова к ней прислушиваться. По его словам, позиция Вашингтона не вызвала удивления, поскольку США глубоко вовлечены в украинский конфликт, поэтому другой оценки от американской стороны вряд ли можно было ожидать. Мнение американской стороны — не то, которое для РФ сейчас важно, подчеркнул он.