В США назвали критическую ошибку Байдена в конфликте на Украине ТАС: из-за ошибочной самоуверенности Вашингтона будущее Украины оказалось в руках России

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Ошибочная уверенность администрации президента США Джо Байдена в безграничной мощи США стала причиной того, что «будущее Украины оказалось в руках России», пишет политический обозреватель Дуглас Макгрегор для The American Conservative (TAC). По его мнению, Киев должен заключить с Москвой мирный договор, так как Украина находится в безвыходном положении из-за истощения стратегических ресурсов. Но для Вашингтона такое решение немыслимо, подчеркнул журналист.

Никто не предполагал, что администрация Байдена и двухпартийная партия войны загонят американцев и европейцев в политическую, военную и экономическую долину смерти , из которой нет простого выхода. <...>Для Вашингтона есть морально ответственный и практический ответ: Киев должен прекратить кровопролитие и заключить с Москвой максимально возможный мир, — пишет Макгрегор.

Он считает, что администрация Байдена пребывает в состоянии «национального нарциссизма», из-за чего уверена, что может контролировать происходящее за тысячи миль на востоке Украины. По его мнению, администрация Байдена надеется на установление «тотального стратегического господства посредством вливания денег, технологий и вооружения в Украину», но это лишь подкрепляет ее «самодовольство».

Макгрегор предположил, что в то время как Вашингтон направляет Украине финансовую помощь и вооружение, Киев будет вести «безвыигрышное сражение» против России. А политическая верхушка США будет только получать от этого прибыль из-за «передачи денег Пентагону и оборонно-промышленному комплексу США», подчеркивает обозреватель.

Ранее китайский журналист Хэ Чжигао заявил, что позиция США в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить гегемонию в мире. По его словам, в Вашингтоне все еще следуют менталитету холодной войны и не намерены действовать как великая держава, способствующая миру и диалогу. Вместо этого США хотят навязать свою глобальную гегемонию через НАТО и другие платформы, которые основаны на блоках.